Papst nahm Rücktritt nur drei Monate nach Ernennung an.

Saint Paul (Minnesota)/Vatikanstadt. Der ernannte Bischof von Duluth im US-Bundessstaat Minnesota ist noch vor seiner Weihe wegen Missbrauchsvorwürfen zurückgetreten. Papst Franziskus nahm den Rücktritt von Michel Mulloy nur knapp drei Monate nach dessen Ernennung an, wie der Vatikan am Montag mitteilte. Der Kirchenstaat nannte in seiner knappen Mitteilung keine Gründe für die Entscheidung.

Die Diözese von Rapid City, wo Mulloy vorher tätig war, erklärte, sie sei Anfang August über die Vorwürfe gegen den Geistlichen informiert worden. Dem 66-Jährigen wird sexuelle Gewalt gegen einen Minderjährigen in den frühen 80er Jahren vorgeworfen. Eine unabhängige Kommission werde die Vorwürfe untersuchen, hieß es von der Diözese. Mulloy reichte seinen Rücktritt ein, nachdem er von den Vorwürfen erfahren hatte. Er sollte das Amt ursprünglich nach der Weihe am 1. Oktober übernehmen.