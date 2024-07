Mittelalterlicher Papstpalast in Rom gefunden

Die Überreste eines offenbar mittelalterlichen Palastes, in dem Päpste lebten, bevor sie den Vatikan zu ihrem Wohnsitz machten, sind in Rom vor den Renovierungsarbeiten für das katholische Jubiläumsjahr 2025 ausgegraben worden.

Dies teilte das italienische Kulturministerium mit. Archäologen haben auf dem Platz vor der Lateranbasilika im Stadtzentrum eine komplexe architektonische Struktur ausgegraben, darunter Mauern, die vermutlich das Patriarchat schützten, eine monumentale Basilika, die von Kaiser Konstantin im 4. Jahrhundert geplant wurde. "Dies ist ein außerordentlich wichtiger Fund für die Stadt Rom und ihre mittelalterliche Geschichte, da auf dem Platz in der Neuzeit noch nie umfangreiche archäologische Ausgrabungen durchgeführt wurden", so das Ministerium in einer Erklärung.

Kaiser Konstantin im Jahr 313

Die ursprüngliche Struktur des Gebäudes, das auf Kaiser Konstantin im Jahr 313 zurückgeht, wurde zwischen dem 9. und 13. Jahrhundert schrittweise erweitert und beherbergte das Papsttum bis 1305, als es vorübergehend nach Avignon in Frankreich umzog. Das Gebiet um die Lateranbasilika wird im Vorfeld des im Dezember beginnenden katholischen Jubiläums renoviert.

Millionen Pilger

30 Millionen Pilger werden in Rom anlässlich des kirchlichen Großevent erwartet. Während eines Jubiläums können Katholiken laut Tradition den Erlass ihrer Sünden erhalten, wenn sie bestimmte Bedingungen erfüllen und gute Werke tun oder Pilgerfahrten unternehmen.

Bei anderen Ausgrabungen in der Nähe des Vatikans zum Ausbau eines Straßentunnels im Vorfeld des Jubiläums wurden in den letzten Wochen Spuren einer antiken römischen "Fullonica", einer Wäscherei, und eines Gartens mit Säulengang entdeckt, der vermutlich von Kaiser Caligula genutzt wurde.