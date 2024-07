Mob zündet Geschäfte von Syrern an

Anlassfall war Festnahme von Syrer, der seine siebenjährige Cousine missbraucht haben soll

In der Türkei hat ein Mob Geschäfte von Syrern angegriffen. Es seien auch Häuser und Fahrzeuge im zentraltürkischen Kayseri beschädigt worden, schrieb Innenminister Ali Yerliakya auf der Plattform X. Auf Videos war zu sehen, wie Menschen am Donnerstagabend durch die Straßen zogen und Sprechchöre wie "Syrer raus" und "Trete zurück, Erdogan" riefen. Der solcherart angesprochene Präsident Recep Tayyip Erdogan verurteilte die Vorfälle.

"Es ist inakzeptabel, Häusern anzuzünden, Vandalismus zu betreiben und Straßen in Brand zu setzen", sagte Erdogan. Den Angriffen war die Festnahme eines syrischen Mannes vorausgegangen, der seine sieben Jahre alte Cousine sexuell missbraucht haben soll, schrieb Anadolu. Der Verdächtige wurde mittlerweile verhaftet, das Mädchen in Obhut genommen. Insgesamt seien 67 Menschen nach den Angriffen festgenommen worden, so Yerlikaya.

In der Türkei herrscht eine zunehmend feindliche Stimmung gegenüber Syrern und anderen Menschen aus arabischen Ländern. Einer Umfrage von 2022 zufolge wollen 80 Prozent der Türken, dass Syrer das Land verlassen. Infolge des Bürgerkriegs im Nachbarland haben drei Millionen Syrer in der Türkei Zuflucht gefunden. Viele Menschen in der Türkei kritisieren die Flüchtlingspolitik von Präsident Erdogan als verfehlt, neben rechtsgerichteten Kräften versucht auch die pro-westliche sozialdemokratische Oppositionspartei CHP mit dem Thema politisch zu punkten. In den sozialen Medien häufen sich auch rassistische Anfeindungen.