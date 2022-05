Mörder spricht bei Hinrichtung zu seinem Opfer

Der 66-Jährige wurde für Mord an Studentin vor über 40 Jahren hingerichtet

Arizona hat erstmals seit 2014 wieder ein Todesurteil vollstreckt. Der 66-jährige Clarence Dixon starb am Mittwoch durch eine Giftspritze, wie die Behörden mitteilten. Er war unter anderem wegen der Vergewaltigung und des Mordes einer 21-Jährigen Studentin im Jahr 1978 verurteilt worden. Dixons Anwälte hatten mehrfach Berufung eingelegt und argumentiert, ihr Mandant leide an paranoider Schizophrenie, er verstehe nicht, warum ihm die Todesstrafe drohe.

Mord an Studentin

1978 hatte Dixon die 21-jährige Deana Bowdoin mit einem Messer verletzt, vergewaltigt und erdrosselt. Wenige Tage zuvor war er von einem Gericht wegen seiner mentalen Verfassung im Fall eines anderen Angriffs für unschuldig erklärt worden. Wegen eines weiteren sexuellen Übergriffs erhielt er 1986 eine lebenslange Haftstrafe. DNA-Proben brachten ihn später mit dem Mord an Bowdoin in Verbindung.

Bei seiner Hinrichtung wandte sich Dixon direkt an sein Mordopfer: "Deana, vielleicht sehe ich dich auf der anderen Seite. Ich kenne dich nicht und ich erinnere mich nicht an dich."

Erstes Todesurteil seit 2014

In Arizona waren zuletzt acht Jahre lang keine Todesurteile mehr vollstreckt worden, nachdem ein Verurteilter 2014 erst nach zwei Stunden heftiger Zuckungen und 15 Dosen Gift gestorben war. Der Bundesstaat erlaubt neben der Giftspritze auch Hinrichtungen per Gaskammer. Dixon hätte zwischen diesen beiden Methoden die Wahl gehabt. Er schwieg und bekam deshalb die Giftspritze.

113 weiteren zum Tode Verurteilten droht in Arizona derzeit die Vollstreckung. In den USA war Dixons Hinrichtung die sechste in diesem Jahr.