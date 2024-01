Moskau: Das ist der endgültige Rückfall in den Kalten Krieg

Russland hat das am 31. Jänner beginnende NATO-Großmanöver als endgültigen Rückfall des transatlantischen Militärbündnisses in die Zeiten des Kalten Krieges kritisiert.

Eine Übung dieses Ausmaßes markiere die endgültige und unwiderrufliche Rückkehr der NATO zu den Schemata des Kalten Krieges, als der militärische Planungsprozess, die Ressourcen und die Infrastruktur auf eine Konfrontation mit Russland vorbereitet worden seien, sagte Vize-Außenminister Alexander Gruschko.

Das Manöver sei ein weiteres Element des hybriden Krieges, den "der Westen gegen Russland entfesselt" habe, so Gruschko gegenüber der der staatlichen Nachrichtenagentur RIA in am Sonntag veröffentlichten Äußerungen. Die NATO startet kommende Woche ihr größtes Manöver seit Jahrzehnten. An der bis Mai laufenden Übung "Steadfast Defender 2024" sollen rund 90.000 Soldaten teilnehmen. Ziel ist es den Angaben zufolge, die Verlegung von US-Soldaten zur Unterstützung europäischer Truppen in an Russland angrenzenden Ländern und an der NATO-Ostflanke im Fall eines Konflikts mit einem ähnlich starken Gegner zu üben.

Die NATO hat Russland bei der Ankündigung des Manövers nicht namentlich erwähnt. Im zentralen Strategiepapier der Verteidigungsallianz wird jedoch Russland als die größte Bedrohung für die Sicherheit der NATO-Länder genannt. Die russische Führung hat seit Beginn der Ukraine-Invasion wiederholt den Vorwurf erhoben, dass der "kollektive Westen", einen "hybriden Krieg" gegen Russland führe, indem er die Ukraine in ihrem Abwehrkampf gegen den Aggressionskrieg Russlands durch finanzielle und militärische Hilfe unterstütze.