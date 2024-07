Musk: "Das Woke-Virus hat meinen Sohn getötet"

Der Tesla-Chef spricht erstmals ausführlich über seine Trans-Tochter Vivian Jenna.

Nicht weniger als 12 Kinder hat Milliardär Elon Musk bisher schon gezeugt. Damit will der 53-Jährige seinen Beitrag leisten, um einen Bevölkerungskollaps wegen Überalterung zu verhindern. Eines dieser Kinder ist Vivian Jenna Wilson (29), die als Bub mit dem Namen Xavier Alexander Musk geboren wurde, mit 16 dann aber das Geschlecht änderte.

Gegenüber dem US-Portal „DailyWire“ sprach Musk nun ausführlich über seine Trans-Tochter.“ Es ist sehr gut möglich, dass Erwachsene Kinder in einer Identitätskrise so manipulieren, dass sie glauben, sie hätten das falsche Geschlecht“, so der Tesla-Chef. „Ich wurde quasi ausgetrickst, damit ich Dokumente für ihn unterschreibe.“

"Habe meinen Sohn verloren"

Musk habe nicht gewusst, um was es sich bei den Medikamenten zur Geschlechtsumwandlung handelt. „Man hat mir nicht erklärt, dass Pubertätsblocker eigentlich nur Sterilisationsmittel sind“, so Musk. „Ich habe meinen Sohn im Grunde genommen verloren.“

"Das Woke-Virus hat meinen Sohn getötet“, so der verbitterte Musk weiter. Deshalb habe es sich geschworen, das Woke-Virus zu verstören.

Kontakt hat Musk zu seiner Tochter, die inzwischen überzeugte Kommunistin ist, keinen mehr. „Ich habe viele Annäherungsversuche gemacht, aber sie will keine Zeit mit mir verbringen.“