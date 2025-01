Musk will globales Netzwerk der Rechten

Unterstützung für AfD: Reichster Mann der Welt mischt sich massiv in deutschen Wahlkampf ein

Techmilliardär Musk ist enger Trump-Mitstreiter. Neuerdings beeinf lusst er auch massiv die Politik anderer Länder. So empfahl er Alice Weidel und deren AfD per Tweet zur Wahl. Dann hat er die AfD-Spitzenkandidatin auch noch Donnerstagabend per Livestream auf seiner Plattform X live interviewt. Eine größere Wahlwerbung kann es nicht geben. Weidel und Musk talkten über Atomkraft, Hitler ("Er war ein Kommunist") und Merkel: "Sie hat das Rückgrat der Energiepolitik ruiniert und zerstört". Zuvor beschimpfte Musk Deutschlands Bundespräsidenten Steinmeier als "antidemokratischen Tyrannen".

Digitale Waffe. Musk hat seine Plattform X inzwischen zu einer unglaublich mächtigen politischen Waffe gemacht. Zuerst galt der reichste Mann der Welt als politisch schwer einzuordnen. Er selbst beschrieb sich als "halb demokratisch, und halb republikanisch".

Woker Hirnvirus. Inzwischen ist er weltweit der Scharfmacher der Rechten: Migranten ohne Papiere zerstörten Amerika, die niedrige Geburtenrate sei gefährlicher als der Klimawandel und seine Transgender-Tochter ist Opfer eines "woken Hirnvirus" geworden, behauptet er.

Für Musk gibt es scheinbar keine Grenzen. Weder in der Politik, noch in der Wirtschaft.