Mysteriöse Drohnen halten Dänemark in Atem

Ein Augenzeuge habe am späten Freitagabend gemeldet, bis zu 20 größere Drohnen rund um den Freizeitboothafen der Kleinstadt Køge beobachtet zu haben, teilte die dänische Polizei mit. Eine Patrouille habe daraufhin vier davon gesehen, die letzten davon in der Nacht zum Samstag, bevor sie mit hoher Geschwindigkeit über dem Meer verschwunden seien.

NEW: Denmark Police Witness Drones ‘Disappear’ Over Baltic Sea at High Speed



20 large drones hovered silently over the town of Køge last night, per police press release.



"We currently have no knowledge of where the drones came from or what they have done."