Mysteriöse Kinderkrankheit in Indien ausgebrochen

Form von Dengue oder Typhus? Bislang ist unklar, was genau hinter den Symptomen steckt.

Indien. Im indischen Bundesstaat Uttar Pradesh sind Dutzende Menschen an einer bislang unbekannten Krankheit gestorben. Vor allem Kinder sind betroffen. Innerhalb von einer Woche sind Hunderte Fälle der Krankheit im Norden Indiens registriert worden. Wie "BBC" berichtet, wachten die erkrankten Kinder oft plötzlich mit hohem Fieber und schweißgebadet auf, dazu kämen Symptome wie Übelkeit, Gliederschmerzen und auch Ausschläge. Corona sei es nicht – alle Toten waren negativ auf Covid-19 getestet. Viele Patienten wiesen Blutwerte auf, die sonst nur bei einer schweren Infektion mit dem Dengue-Fieber auftreten würden.

Vermutet wird, dass es sich bei der Krankheit entweder um eine Form des von Mücken übertragenen Dengue-Fiebers oder einer von Termiten übertragenen Form von Typhus, auch "Scrub Typhus" genannt, handelt. Nach starken Monsun-Fällen, wo besonders viele Mücken in einem kurzen Zeitraum auftreten, sind bereits in den vergangenen Jahren viele Kinder an einer mysteriösen Fieber-Krankheit gestorben.