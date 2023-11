Mysteriöse Lungen-Krankheit in China ausgebrochen

Bei dieser Meldung werden Erinnerungen an den ersten Corona-Ausbruch in Wuhan wach. In China wurden zuletzt mysteriöse Atemwegserkrankungen gemeldet, die vor allem Kinder betreffen. Die WHO will nun Antworten von Peking.

„Die WHO hat China offiziell um detaillierte Informationen über die Zunahme von Atemwegserkrankungen und die gemeldete Häufung von Lungenentzündungen bei Kindern gebeten“, heißt es in einem Statement, dass auch auf Twitter veröffentlicht wurde.

WHO statement on reported clusters of respiratory illness in children in northern China



WHO has made an official request to #China for detailed information on an increase in respiratory illnesses and reported clusters of pneumonia in children.



At a press conference on 13… pic.twitter.com/Jq8TgZjWNX