× Mysteriöses Objekt schießt mit 1,6 Millionen km/h aus unserer Galaxie

Ein Team von Amateur-Wissenschaftlern hat im Rahmen eines NASA-Projekts eine erstaunliche Entdeckung gemacht: Ein ungewöhnliches Objekt, das sich mit unglaublicher Geschwindigkeit aus der Milchstraße herausbewegt.

Diese Entdeckung könnte wichtige Einblicke in die Entstehungsgeschichte unserer Galaxie bieten.

Rätselhaftes Objekt schießt mit 1,6 Millionen km/h aus der Milchstraße

Ein Objekt mit der Bezeichnung CWISE J124909.08+362116.0 bewegt sich mit einer Geschwindigkeit von etwa 1,6 Millionen Kilometern pro Stunde aus der Milchstraße heraus. Diese hohe Geschwindigkeit ist so außergewöhnlich, dass das Objekt schließlich in den intergalaktischen Raum übertreten wird, also den Bereich zwischen den Galaxien. Entdeckt wurde dieses ungewöhnliche Phänomen von einem Team von Amateur-Wissenschaftlern im Rahmen des NASA-Projekts „Backyard Worlds: Planet 9“.

CWISE J1249 schießt mit einer Geschwindigkeit von etwa 1,6 Millionen Kilometern pro Stunde aus der Milchstrasse heraus. (Symbolbild)

Der erste seiner Art: Ein Hypergeschwindigkeitskörper

Das Objekt gehört zur Kategorie der sogenannten Hypergeschwindigkeitskörper. Diese Objekte bewegen sich so schnell, dass sie die Anziehungskraft der Milchstraße überwinden können. Was CWISE J1249 jedoch besonders macht, ist seine vergleichsweise geringe Masse. Die Wissenschaftler vermuten, dass es sich entweder um einen massearmen Stern oder einen Braunen Zwerg handelt, also ein Objekt, das sich zwischen einem Gasriesenplaneten und einem Stern einordnen lässt. Während im Rahmen des Projekts bereits über 4000 Braune Zwerge entdeckt wurden, ist CWISE J1249 der erste seiner Art, der sich mit dieser Geschwindigkeit bewegt und die Milchstraße verlässt.

Alte Herkunft und ungewöhnliche Zusammensetzung

CWISE J1249 weist eine Zusammensetzung auf, die auf ein sehr hohes Alter hinweist. Daten des W. M. Keck Observatoriums auf Hawaii (USA) zeigen, dass das Objekt deutlich weniger Eisen und andere Metalle enthält als andere Sterne und Braune Zwerge. Diese seltene Zusammensetzung könnte darauf hindeuten, dass das Objekt zu einer der ersten Sternengenerationen in der Milchstraße gehört.

Hypothesen zu Ursprung und Geschwindigkeit

Wie CWISE J1249 eine solch hohe Geschwindigkeit erreicht hat, ist noch unklar, doch es gibt einige Theorien. Eine Möglichkeit ist, dass das Objekt ursprünglich Teil eines Doppelsternsystems war, in dem einer der Sterne als Weißer Zwerg endete und dann in einer Supernova explodierte.

Die hohe Geschwindigkeit wirft einige Fragen auf. (Symbolbild)

Diese Explosion könnte CWISE J1249 mit enormer Geschwindigkeit aus dem System geschleudert haben. Eine andere Hypothese besagt, dass das Objekt aus einem Kugelsternhaufen stammt, also einer dichten Ansammlung von Sternen, und durch eine Begegnung mit einem Paar von Schwarzen Löchern aus dem Haufen herausgeschleudert wurde. Solche Ereignisse sind selten, könnten aber die hohe Geschwindigkeit erklären, mit der sich das Objekt jetzt bewegt.