× Nach 41 Dschungel-Jahren: Mann wusste nicht, dass Frauen existieren

Ho Van Lang wurde auch als "Real-Life-Tarzan" bezeichnet, nachdem er im Jahr 2013 von Wanderern im Vietnam entdeckt wurde. Sein Tod nur 8 Jahre später durch Leberkrebs wird 'den Fallen des modernen Lebens' zugeordnet.

Schon im Jahr 1972(!) flieht Ho van Lang mit seinem Vater Ho van Thanh im Zuge des Vietnam-Kriegs in den Dschungel. Der Rest der Familie wird durch einen US-amerikanischen Bombenangriff getötet. Für Jahrzehnte wussten die Überlebenskünstler nicht, dass der Krieg überhaupt geendet hatte. Erst im Jahr 2013 sucht die Familie aufgrund eines nicht näher beschriebenen medizinischen Notfalls ein nahe gelegenes Dorf, wird jedoch zuvor von Wanderern entdeckt und gerettet.

© youtube / Docastaway - Desert Island Experiences ×

Ist jede Rettung auch ein potenzielles Happy End? Lang wird gefunden

Nach der Rettung folgt der große Schock für Ho van Lang: Frauen existieren! Das ist jedoch nur eines von vielen Beispielen dafür, wie sich der zu dem Zeitpunkt in seinen 40ern befindliche Mann in der Zivilisation zurechtfindet: Er trinkt gerne Alkohol, findet Freunde. Einer davon ist der Unternehmer Alvaro Cerezo, der im Jahr 2017 ein Buch über Ho van Lang publiziert. Im selben Jahr der große Schock für den Survivalist: Sein geliebter Vater Ho van Thanh stirbt aus nicht überlieferten Gründen im Jahr 2017.

Das seltsame neue Leben des "Real-Life-Tarzan"

Im Jahr 2021 stirbt Ho Van Lang an Leberkrebs. Alvaro Cerezo, der inzwischen ein guter Freund des Dschungel-Mannes geworden ist, sieht dafür die Lebensmittel-Industrie verantwortlich: "Die Fallen des modernen Lebens sind ebenso wie das chemische Essen für den Tod meines Freundes verantwortlich".

Was bleibt, ist nicht nur ein Mann, der über 40 Jahre nicht wusste, dass Frauen existieren, sondern vor allem eine Geschichte des Überlebenswillens, die vielleicht mit einer Prise Gesellschaftskritik einen explosiven Cocktail zaubern könnte: Wie kann Ho van Lang lebte mehrere Jahrzehnte nur von den Schönheiten des Dschungels leben, allerdings nach nur wenigen Jahren in einer immer schneller werdenden Gesellschaft an Leberkrebs sterben?