Nach 440 Jahren: Gesicht von Ivan dem Schrenklichen enthüllt

Jetzt kann man zum ersten Mal sein Gesicht sehen.

Wissenschaftler haben einem berüchtigten Namen ein Gesicht gegeben, indem sie das Gesicht eines der größten Monster der Geschichte – Iwan der Schreckliche – digital rekonstruiert haben.

Virtuelle Nachbildung

„Es war eine sehr interessante Erfahrung, da es nicht nur um die Annäherung an das Gesicht ging, sondern auch um das Studium seiner Geschichte“, sagte Grafikdesigner Cicero Moraes in einem Youtube-Video, in dem der Brasilianer erklärte, wie er die virtuelle Nachbildung durchführte.

© Cicero Moraes/Pen News

Absoluter Experte

Moraes ist in wissenschaftlichen Kreisen für seine digitalen Faksimiles historischer Persönlichkeiten bekannt geworden, darunter des angeblich reichsten Mannes der Geschichte und der mysteriösen Mumie der „vergoldeten Dame“. Der russische Despot starb vor 440 Jahren im Jahr 1584, nach einer Schreckensherrschaft, bei der der paranoide Tyrann jeden hinrichtete, den er für illoyal hielt. 1581, kurz vor seinem Tod, tötete der schreckliche Zar in einem Wutanfall seinen Sohn und einzigen lebensfähigen Erben Iwan IV.