Im Dezember 2019 wurden die ersten Corona-Fälle in der chinesischen Metropole Wuhan gemeldet. Von Asien aus breitete sich die Krankheit dann schnell auf der ganzen Welt aus und wurde von der WHO zur Pandemie erklärt.

Corona ist dabei nicht die erste Pandemie der Geschichte – und wird auch nicht die letzte bleiben. Forscher haben nun analysiert, wo die nächste Pandemie ihren Ausgangspunkt nehmen könnte. Das Ergebnis ist dabei erschreckend. Rund 20 Prozent aller Metropolen könnten ein solcher Hotspot werden.

Das Forscher-Team rund um Michael Walsh von der University of Sydney erklärt, dass ein neuer Erreger sich zuerst unerkannt in der lokalen Population etablieren können muss. In einem zweiten Schritt muss sich das Virus dann schnell über Flug- oder Schiffsverbindungen verbreiten, um eine Pandemie auslösen zu können.

Drei-Stufen-Modell

Die Forscher haben in weiterer Folge ein Drei-Stufen-Modell entwickelt. Gegenden, in denen es zu häufigen Kontakten von Wildtieren mit Nutztieren, Wildtieren mit Menschen oder Nutztieren mit Menschen kommt, werden als gelbe Zonen eingestuft. Gegenden, in denen alle drei in Kontakt stehen, als orangene Zonen. Kommt nun dazu auch noch ein schlechtes Gesundheitssystem, das die Infektion nicht schnell eindämmen kann, so werden diese Regionen sogar rot eingefärbt.

© Michael Walsh/ University of Sydney

Das Ergebnis ist dabei erschreckend. Weite Teile der Welt liegen in der orangen Zone – darunter auch Teile Europas und sogar der Nordosten von Österreich. Eine besonders hohe Gefahr für eine neue Pandemie nach Corona gibt es in Südasien, Südostasien und Afrika. Die Forscher nennen konkret etwa die Metropolen Mumbai, Delhi, Jakarta, Phnom Penh und Lagos.