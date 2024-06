Entwarnung nach Deutschlandspiel: Zuschauer dürfen Stadion verlassen

Nach dem Spiel der deutschen Nationalmannschaft gegen die Ukraine in Nürnberg durfte niemand das Stadion verlassen. Es herrschte Gefahrenlage. Mittlerweile hat die Polizei Entwarnung gegeben.

Große Aufregung in Nürnberg. Nach dem 0:0 der Deutschen gegen die Ukraine gab es eine Durchsage: „Alle sollen im Stadion bleiben.“

"Konkreten Gefahrensituation im Außenbereich"

Kurz danach hieß es: „An alle Personen im Stadion: Wir haben Kenntnis von einer konkreten Gefahrensituation im Außenbereich, die wir sehr ernst nehmen.“

Alle müssen im Stadion bleiben

Weiter war die Durchsage: "Wir möchten, dass heute Abend alle gesund nach Hause kommen. Deshalb bitten wir sie im Moment um Geduld und bitten sie, um ihre eigene Sicherheit bis auf Weiteres im Stadion zu bleiben. Wir informieren Sie, sobald wir weitere Informationen haben.“

Polizei gibt Entwarnung

„Es hat sich herausgestellt, dass keine Gefahr herrscht. Sie können nach Hause,“ hieß es von der Polizei.

Bundeskanzler hat das Stadion verlassen

Manuel Neuer musste vorher sein Interview abrechen . „Wir gehen so damit um, dass wir uns an die Vorgaben des Sicherheitspersonals halten. Wir müssen abwarten. Ichglaube, die Verantwortlichen werden die richtigen Entscheidungen treffen“, so Neuer. Kanzler Olaf Scholz hat das Stadion bereits verlassen.