Nach Großfahndung: Wald-Rambo vom Schwarzwald gefasst!

Sonntagvormittag entwaffnete der 31-jährige Yves Rausch vier Polizisten - seitdem befand er sich auf der Flucht.

Oppenau (Schwarzwald). Laut Berichten der "Bild" konnte die deutsche Polizei den "Wald-Rambo" vom Schwarzwald fassen. Der Einsiedler Yves Rausch (31) entwaffnete am Sonntagvormittag vier Polizisten und flüchtete daraufhin in den Wald. Er soll dabei einen Tarnanzug, Pfeil & Bogen, ein Messer und eine Pistole bei sich getragen haben. Die Polizei stand mit einem Großaufgebot von über hundert Beamten im Einsatz, um den Flüchtigen ausfindig zu machen. Der 31-Jährige wurde in Oppenau-Ramsbach verhaftet, etwa 2,5 Kilometer vom Ortszentrum entfernt.

Am Freitagnachmittag erklärten die ermittelnden Beamten noch, dass sie ihre Fahndungsstrategie ändern wollen - Sie baten den "Wald-Rambo" sich telefonisch zu melden. Ob das zur Ergreifung des Flüchtigen geführt hat, ist bisher nicht bekannt.

#Oppenau - Nach der mehrere Tage andauernden Fahndung nach dem in den Wäldern um Oppenau abgetauchten Yves Rausch gelang der Polizei die vorläufige Festnahme des 31-Jährigen. In diesem Zusammenhang wurden vier Schusswaffen sichergestellt.



