Nach Mord an Neunjähriger: Verdächtiger festgenommen

Der mutmaßliche Täter, der die neunjährige Valeriia aus Deutschland umgebracht haben soll, wurde nun verhaftet.

Der mutmaßliche Täter, der die neunjährige Valeriia aus Deutschland ermordet haben soll, soll von der Polizei festgenommen worden sein. Wie die Polizei und Staatsanwaltschaft aus Chemnitz mitgeteilt haben, wurde der 36-jährige Mann in Tschechien in einem Restaurant in Prag von den Kollegen vor Ort festgenommen. Es handelt sich bei dem Mann wohl um den gesuchten Ex-Freund der Mutter.

Fahnder gaben den tschechischen Polizisten den Angaben zufolge den Hinweis auf den Staatsangehörigen der Republik Moldau. Die Staatsanwaltschaft Chemnitz hatte einen nationalen und internationalen Haftbefehl gegen ihn beantragt, der vom Amtsgericht Chemnitz erlassen wurde. Der Mann befinde sich derzeit im Gewahrsam der tschechischen Behörden, hieß es weiter. Die Chemnitzer Staatsanwaltschaft habe ein Überstellungsersuchen ins Nachbarland geschickt. Der wegen Totschlags gesuchte Mann soll schnell nach Deutschland überstellt werden.

Leiche im Wald gefunden

Die Ermittlungen laufen den Angaben zufolge weiter. Weitergehende Auskünfte könnten derzeit nicht erteilt werden. Die neunjährige war Anfang Juni aus dem sächsischen Dorf Döbling verschwunden und lange vermisst worden. Ihre Leiche wurde etwa eine Woche später in einem Wald ganz in der Nähe ihres Wohnorts gefunden worden.