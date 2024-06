Gefunden: Neunjährige Valeriia Opfer eines Gewaltverbrechens

Die neunjähirge Valeriia, nach der seit mehr als einer Woche gesucht wurde, wurde wohl Opfer eines Gewaltverbrechens.

Die tot aufgefundene Valeriia aus dem sächsischen Döbeln ist Opfer eines Verbrechens geworden. Wie die Polizei am Mittwoch sagte, werde wegen eines Tötungsdelikts ermittelt. Am Dienstag war nach tagelanger Suche in einem Waldstück die Leiche der Neunjährigen gefunden worden.

Ein Tatverdächtiger wurde bisher nicht ermittelt. "Wir werden alle Anstrengungen unternehmen, den Täter zu ermitteln. Das sind wir Valeriia und ihrer Familie schuldig", sagte der Chemnitzer Polizeipräsident Carsten Kaempf am Mittwoch.

Mehr als eine Woche vermisst

Das Mädchen war seit mehr als einer Woche vermisst. Die Leiche der Neunjährigen war am Dienstag in einem Waldstück bei Döbeln entdeckt worden. Das aus der Ukraine stammende Mädchen wurde den Angaben zufolge getötet.