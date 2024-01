Nach Suff-Fahrt: Grünen-Politikerin zeigt Hitlergruß

Eine deutsche Grünen-Politikerin setzte sich betrunken ans Steuer. Bei der Polizeikontrolle zeigte sie dann den Hitlergruß.

Die Berliner Grünen-Politikerin Jutta Boden setzt sich mit 1,34 Promille hinters Steuer und zeigte dann vor den Polizisten den Hitlgergruß. Zu dem Vorfall kam es laut der deutschen "Bild"-Zeitung am frühen Samstagmorgen. Auf den Wagen der Politikerin wurden die Beamten gegen 1.40 Uhr aufmerksam und hielten diese schließlich auf. Der erste Alkotest ergab dann 1,34 Promille!

Infolgedessen musste Boden den Wagen stehen lassen und im Polizeiauto Platz nehmen. Laut Polizei-Vermerk zeigte sie dann während der Fahrt zum Autobahnrevier plötzlich den Hitlergruß. Dazu sagte sie zweimal "Heil Hitler" zu den Beamten.

Die Bezirkspolitikerin widersprach auf "Bild"-Anfrage zunächst dieser Darstellung. Lenkte dann aber ein und bekannte sich zu der Trunkenheitsfahrt. Den Hitlergruß hätte sie gezeigt, da sie sich von den Beamten nicht korrekt gefühlt habe. Sie würde ja schließlich nicht "Heil Hitler" rufen. Dabei zeigte sich auch den entsprechenden Gruß.

Grüne legte Amt nieder

Am Samstagabend zog Boden dann Konsequenzen. Per Mail kündigte sie an, ihr Mandat niederzulegen.

„Das alkoholisierte Autofahren und meine unangemessene und falsche Reaktion während einer polizeilichen Kontrolle waren inakzeptabel. Für dieses Fehlverhalten möchte ich aufrichtig um Entschuldigung bitten. Um die Verantwortung für meine Handlungen zu übernehmen, lege ich mein Mandat als Bezirksverordnete nieder", so Boden.

Gegen sie soll nun nicht nur wegen Trunkenheit am Steuern, sondern auch wegen des Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger und terroristischer Organisationen ermittelt werden.