Nach Tötung von Hamas-Chef: Drohnen-Angriff auf Villa von Netanyahu

Drohnenangriff auf Netanyahu? Alarm in Caesarea.

In der israelischen Stadt Caesarea herrscht Alarm, nachdem eine Terror-Drohne aus dem Libanon ein Gebäude getroffen hat. Berichten zufolge könnte das Ziel der Attacke die Privatresidenz von Premierminister Benjamin Netanjahu gewesen sein. Noch gibt es bisher keine Meldungen über Verletzte.

Die israelische Armee meldete am Samstagmorgen, dass insgesamt drei Drohnen vom Libanon in den israelischen Luftraum eingedrungen seien. Eine der Drohnen schlug in einem Wohnhaus in Caesarea ein, während zwei weitere unbemannte Fluggeräte erfolgreich abgefangen wurden. Im Militärstützpunkt Glilot, wo sich auch Geheimdienstzentralen befinden, wurden die Alarmanlagen aktiviert. Die Armee schloss indessen die Möglichkeit weiterer feindlicher Flugzeuge in der Region aus.

Die Situation bleibt dennoch angespannt, da die israelischen Streitkräfte die Entwicklungen weiterhin genau überwachen und auf mögliche weitere Drohneneinsätze vorbereitet sind.