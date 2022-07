Nächste Panne von US-Präsident Biden

Es sollte ein unaufgeregter Auftakt seiner vier-tägigen Nahost-Reise werden. Doch bereits unmittelbar nach der Landung in Israel leistet sich Biden wieder einmal einen "Fehltritt". “Was tue ich jetzt?”, fragt er verwirrt auf dem Flughafen, während er unpassend am Rand des roten Teppichs steht.

After getting off the plane in Israel, the first thing Biden asked: "What am i doing now?" pic.twitter.com/yeMdWs4zV1