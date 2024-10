Nahost-Konflikt: Papst beklagt Tötung von Kindern

Papst Franziskus rief erneut eindringlich zum Frieden auf.

Am Ende der vom Papst geleiteten Messe in der Vatikanbasilika zum Abschluss der Bischofssynode hat Franziskus beim Angelus-Gebet am Sonntag neuerlich zum Frieden aufgerufen. Das Kirchenoberhaupt beklagte die vielen "unschuldigen Opfer" unter der Zivilbevölkerung im Nahen Osten und das Sterben unzähliger Kinder.

"Lasst uns bitte weiter für den Frieden beten, vor allem in der Ukraine, in Palästina, in Israel, im Libanon, damit die Eskalation ein Ende findet", sagte der Papst. "Das erste Opfer des Krieges ist die Zivilbevölkerung, wir sehen es jeden Tag. Wir sehen jeden Tag Bilder von getöteten Kindern. Zu viele Kinder! Lasst uns für den Frieden beten."

Am Montag beginnt in Genf eine internationale Konferenz des Roten Kreuzes und des Roten Halbmonds anlässlich des 75-jährigen Bestehens der Genfer Konvention. "Möge dieses Ereignis die Gewissen wachrütteln, damit in bewaffneten Konflikten das Leben und die Würde von Menschen und Völkern sowie die Unversehrtheit von zivilen Einrichtungen und Kultstätten unter Beachtung des humanitären Völkerrechts geachtet werden", so der Papst. Es sei "traurig" zu sehen, wie im Krieg Krankenhäuser und Schulen zerstört werden.