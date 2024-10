Neue Mpox-Variante in Deutschland nachgewiesen

Die Ansteckung sei im Ausland erfolgt, berichtet das Robert-Koch-Institut.

Laut dem Robert-Koch-Institut (RKI) wurde in Deutschland erstmals eine Infektion mit der neuen Mpox-Variante Klade 1b nachgewiesen. Das RKI geht nach eigenen Angaben trotz des Nachweises aber "weiterhin nicht von einer erhöhten Gefährdung" in Deutschland aus.

WHO: Höchste Alarmstufe ausgerufen

Die WHO hatte wegen Mpox bereits im August ihre höchste Alarmstufe ausgerufen, eine "gesundheitliche Notlage von internationaler Tragweite" (PHEIC). Das soll die Aufmerksamkeit auf die Notlage erhöhen und mehr Ressourcen mobilisieren, um gegen den Ausbruch anzukämpfen. In Europa, wo Ausbrüche 2022 gut unter Kontrolle gebracht wurden, wird die Gefahr einer neuen Ausbreitung von Mpox als gering erachtet.

Die WHO kann eine Notfallzulassung (Emergency Use Listing) erteilen, wenn Regulierungsbehörden sich noch nicht geäußert haben. Sie testet dabei unter anderem Sicherheit und Wirksamkeit von Mitteln und Diagnostika sowie die Qualität der Herstellung. In der EU ist die Europäische Arzneimittel-Agentur (EMA) für Zulassungen zuständig. Länder, die keine eigene Behörde dafür haben, verlassen sich auf die WHO-Qualifizierung.

WHO gab grünes Licht für schnelleren Mpox-Test

Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) hat erstmals eine Notfallzulassung für einen Mpox-Test erteilt. Damit können UNO-Organisationen diesen Test der US-Firma Abbott Molecular kaufen, um ihn in betroffenen Ländern und Regionen zu verteilen. Mit dem Test kann das Mpox-Virus schneller und einfacher nachgewiesen werden als bisher. Wenn mehr Menschen auf das Virus getestet würden, könnten auch schneller Maßnahmen umgesetzt werden, um die Ausbreitung einzudämmen, erklärte die WHO.

1.100 Tote durch Virus in Afrika seit Jahresbeginn

Seit Anfang des Jahres sind nach Angaben der Gesundheitsbehörde der Afrikanischen Union (CDC) auf dem Kontinent bereits 1.100 Menschen an einer Mpox-Infektion gestorben. Ohne rasche "konkrete Maßnahmen" werde die Epidemie "außer Kontrolle" geraten, warnte CDC-Chef Jean Kaseya am Donnerstag vor Journalisten. Insgesamt seien in Afrika seit Jänner 42.000 Fälle registriert worden, darunter erstmals auch in Sambia und Simbabwe.

Damit stieg die Anzahl der Länder, in denen das Virus nachgewiesen worden ist, auf 18. Bisher waren nachweislich 16 Staaten von dem Virus betroffen gewesen, darunter Ruanda, Burundi, Kenia und Uganda. Die WHO rief Mitte August eine gesundheitliche Notlage von internationaler Tragweite aus.

Die meisten Todesfälle wurden laut Kaseya aus der Demokratischen Republik Kongo gemeldet, dem Epizentrum des Ausbruchs, wo Anfang des Monats mit dem Impfen begonnen worden war. Es gebe aber auf dem gesamten Kontinent "Woche für Woche neue Fälle".