Neues Umfrage-Beben in Deutschland

Die deutschen Grünen schließen nach der Kür von Robert Habeck zu ihrem Kanzlerkandidaten zur SPD auf

In der aktuellen Umfrage von Infratest Dimap kommen die Grünen jetzt auf 14 Prozent, zwei Punkte mehr als Anfang November, wie der Westdeutsche Rundfunk als Auftraggeber der Erhebung am Donnerstag mitteilte. Die SPD verliert zwei Punkte und kommt nur noch auf 14 Prozent. Vorne liegt weiter mit deutlichem Abstand die Union mit 33 Prozent, ein Punkt weniger als zuletzt.

Die AfD kann mit 19 Prozent rechnen, das Bündnis Sahra Wagenknecht mit sechs Prozent. Linke und FDP liegen unter der Fünf-Prozent-Schwelle.

In der SPD wird gerade heftig diskutiert, ob die Partei mit Kanzler Olaf Scholz oder Verteidigungsminister Boris Pistorius als Spitzenkandidat in die Bundestagswahl Ende Februar gehen sollte. In der repräsentativen Infratest-Umfrage von Anfang dieser Woche gaben 60 Prozent an, Pistorius wäre ein guter Kanzlerkandidat für die SPD. Nur 21 Prozent sagen dies über Scholz. 42 Prozent halten CDU-Chef Friedrich Merz für einen guten Kandidaten der Union, 34 Prozent sagen dies über Habeck für die Grünen. Wenn man nur SPD-Anhänger berücksichtigt, halten 82 Prozent Pistorius für einen guten Kanzlerkandidaten der Partei. 58 Prozent sagen dies über Scholz.