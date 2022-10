Nord-Stream-Lecks: Video zeigt Ausmaß der Zerstörung

Unterwasseraufnahmen haben erstmals das volle Ausmaß der Zerstörungen an der Pipeline Nord Stream 1 durch eine Explosion Ende September veranschaulicht. Auf am Dienstag von der Zeitung "Expressen" veröffentlichten Videos war zu sehen, dass mindestens 50 Meter der Gasleitung zerstört oder unter dem Meeresboden begraben wurden. Die am Montag in 80 Metern Tiefe gefilmten Aufnahmen zeigten unter anderem große Risse und verbogenes Metall.

video of the damaged Nord Stream pipelines, shot by an underwater drone operated by @Expressen. Copenhagen police and Norwegian investigators said today that the damage was caused by "powerful explosions." pic.twitter.com/7XKq4XIuQT