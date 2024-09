Nordkorea kann Atomwaffen in zweistelliger Zahl bauen

Laut Abgeordneten ist dafür genügend geeignetes spaltbares Material vorhanden

Einem südkoreanischen Abgeordneten zufolge ist Nordkorea in Besitz von genügend Plutonium und Uran zum Bau einer mindestens zweistelligen Zahl von Atomwaffen. Lee Seong-kweun, Mitglied des Geheimdienstausschusses des Parlaments, berief sich dabei am Donnerstag auf Informationen des südkoreanischen Geheimdienstes. Demnach sei es zudem möglich, dass Nordkorea nach den US-Präsidentschaftswahlen am 5. November einen siebenten Atomtest durchführe.

Im Juli waren US-Wissenschafter in einem Bericht zu dem Schluss gekommen, dass Nordkorea möglicherweise genügend Material für den Bau von bis zu 90 Atomsprengköpfen habe und dass das Land um die 50 zusammengebaut habe.