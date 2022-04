Österreicher auf Safari von Nashorn getötet

Tragisches Unglück in Südafrika. Ein Nashorn hat einen Niederösterreicher attackiert und getötet.

Ein Österreicher ist in Südafrika auf einer Safari von einem Nashorn getötet worden. Das bestätigte das Außenministerium am Freitag. Der Mann war mit seiner Familie unterwegs. Die unter Schock stehenden Angehörigen werden von der österreichischen Botschaft in der südafrikanischen Hauptstadt Pretoria intensiv betreut.

Unbestätigten Medienberichten zufolge habe das Nashorn den Mann, es soll sich um einen Niederösterreicher handeln, umgestoßen. Das Ministerium machte aus Datenschutzgründen keine Angaben zur Person.