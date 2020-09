'Österreicher leben im Wald': Die besten Memes zum Trump-Sager

Der US-Präsident zeigte sich als Experte im Waldbrand-Management.

Auf seinem Lieblingssender Fox News hat US-Präsident Donald Trump in Bezug auf die verheerenden Waldbrände in Kalifornien dringend empfohlen, sich ein Beispiel an Europa und speziell an Österreich zu nehmen: "In Europa haben sie Wald-Städte. Es gibt so viele Länder, Österreich, es gibt so viele Länder, sie leben im Wald, bedenkt die Wald-Städte, davon gibt es so viele", meinte Trump. Und dennoch gebe es in Europa keine Waldbrände wie in Kalifornien: "Dabei haben sie Bäume, die explosiver sind. Sie haben Bäume, die schneller Feuer fangen. Aber sie kontrollieren ihre Feuer, sie kümmern sich um den Brennstoff, die Blätter", sagte der Präsident. Es sollte wohl ein Lob sein.

Das Netz lacht jedenfalls über den neuesten Trump-Sager. Das sind die lustigsten Memes.

#