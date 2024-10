Özdemir will Ministerpräsident von Baden-Württemberg werden

Deuscher Landwirtschaftsminister und Ex-Grünen-Chef bewirbt sich bei Wahl im Frühjahr 2026 um Nachfolge Kretschmanns

Der frühere deutsche Grünen-Chef Cem Özdemir will neuer Ministerpräsident des Landes Baden-Württemberg werden. Dies verlautete am Freitag aus Parteikreisen. Der amtierende deutsche Landwirtschaftsminister habe sich dazu entschieden, sich um die Nachfolge seines Parteifreundes Winfried Kretschmann zu bewerben. Der 76-Jährige will bei der Landtagswahl im Frühjahr 2026 nach drei Amtszeiten als Regierungschef nicht mehr antreten.

Kretschmann ist seit 2011 Regierungschef des wirtschaftsstarken Bundeslandes im Südwesten Deutschlands. Er ist erster und einziger Ministerpräsident der Grünen in Deutschland. Özdemir galt schon seit langem als der Wunschspitzenkandidat der baden-württembergischen Grünen. Der 58-Jährige wurde als Kind türkischer Gastarbeiter in Baden-Württemberg geboren, bei der vergangenen Bundestagswahl gewann er in Stuttgart ein Direktmandat. Seit 1981 Mitglied der Grünen, war er von 2008 bis 2018 Parteichef der Öko-Partei. Im Jahr 1994 war er als erste türkischstämmige Person in den Deutschen Bundestag gewählt worden.

Über die Kandidatur Özdemirs hatten zuvor am Freitag bereits verschiedene Medien übereinstimmend berichtet. Eine Bestätigung der Partei oder von Özdemirs Bundestagsbüro gab es zunächst aber noch nicht. Aus Grünen-Kreisen hieß es jedoch, Özdemir wolle sich noch am Freitag äußern.