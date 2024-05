Mädchen bei Blackout-Challenge bewusstlos gewürgt

An einer Berliner Grundschule kam es zu einem äußerst gefährlichen Vorfall.

Die lebensgefährliche Ohnmachts- oder Blackout-Challenge geht derzeit im Internet viral. Dabei würgt man sich selbst oder einen anderen bis zur Bewusstlosigkeit und stellt das Video davon auch noch ins Internet.

Auch Kinder einer Berliner Grundschule erfuhren von dieser Challenge und probierten dies am Freitag auch gleich aus. Wie die BILD berichtet, sollen ein Bub und Mädchen aus der 5. und 6. Klasse eine Mitschülerin bis zur Bewusstlosigkeit gewürgt haben.

Schülerin kollabierte

„Bei einem Mädchen ist der Versuch gründlich schiefgegangen und sie ist kollabiert. Statt ihr zu helfen, indem die anderen Kinder Hilfe holen, haben die Kinder sie an eine abgelegene Stelle geschleppt und versucht dem bewusstlosen Mädchen Wasser einzuflößen“, schreibt Schulleiterin Ines Dohnke in einem Mail an die Eltern. „Dass das Mädchen ohne Hilfe keine bleibenden körperlichen Schäden davongetragen hat, grenzt an ein Wunder.“