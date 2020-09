Paar feiert Verlobung – 5 Minuten später kommt es zum Unglück

Nur wenige Minuten, nachdem das letzte Foto gemacht wurde, ertrank der Bräutigam.

Eigentlich sollte es der glücklichste Tag in ihrem Leben sein. Auf einem Ausflug mit Freunden an den Fluss Sorocaba in Sao Paulo, hielt der Brasilianer Joao um die Hand seiner Freundin Larissa an. Die 24-Jährige sagte Ja – ein letztes Foto zeigte das Glück des jungen Paares. Wenige Minuten später war der Bräutigam dann tot.

© Facebook

Dramatische Szenen

Nachdem seiner Verlobten einen Kuss auf die Stirn gab, sprang er zu seinen Freunden ins Wasser. Im Gespräch mit „G1 News“ schildert Larissa die dramatischen Szenen. „Nach dem Kuss zog er sein Hemd aus und ging zusammen mit unseren Freunden ins Wasser. Er bat mich, auf ihn zu warten und sagte noch, dass er mich liebt."

„Sie haben ein Schwimmrennen zum nächsten Ufer gestartet. Fast alle gaben auf und nur noch er und mein Schwager Gabriel waren übrig.“ Plötzlich ist Joao dann untergegangen. Sofort wurden nach dem 25-Jährigen gesucht und die Rettungskräfte alarmiert

© Facebook

"Fast anderthalb Stunden nach der Ankunft der Feuerwehrmänner fanden die Taucher seine Leiche", so die Verlobte. Das Paar hatte bereits einen Hochzeitstermin festgelegt, da Joao gesagt hatte, er könne es kaum erwarten, mit seiner zukünftigen Braut eine Familie zu gründen.