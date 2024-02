Paar trennt sich nach Millionen-Gewinn – sie kriegt alles

Ein Pärchen gewann eine Million – kurz darauf macht die Freundin Schluss und will den Gewinn nicht mehr teilen. Der Ex-Freund fühlt sich hintergangen.

England. Zwischen einem britischen Ex-Paar aus der Stadt Spalding findet derzeit ein Rosenkrieg um ein Rubbellos-Jackpot in Höhe von einer Million Pfund (etwa 1,2 Millionen Euro) statt. Michael Cartlidge (39) will beim Einkaufen im Supermarkt vorgeschlagen haben das Los zu kaufen. Das tat seine damalige Freundin Charlotte Cox (37) auch.

"Charlotte sagte, dass sie kein Geld für Rubbellose übrig hat, aber ich antwortete, dass ich ihr das Geld überweisen würde", sagt Michael Cartlidge gegenüber "The Sun". Er hatte seine Bankkarte nicht dabei. Charlotte Cox zahlte an der Kasse. Zeitgleich habe er ihr das Geld per App überwiesen, so Cartlidge. "Auf der Überwachungskamera sieht man, wie ich dies tue", sagt der 39-Jährige.

Sie beansprucht Rubellos-Gewinn ganz für sich

Zuhause kratzten sie das Rubellos auf und waren fassungslos: Sie hatten den Jackpot geknackt. Das Pärchen begann Pläne zu schmieden, doch plötzlich habe Charlotte ihn "wie aus dem Nichts" verlassen. Den Rubbellos-Gewinn beansprucht sie ganz für sich.

Cartlidge: "Ich weiß, dass sie über ihr Bankkonto dafür bezahlt hat, aber es sollte aus moralischen Gründen zur Hälfte geteilt werden." Die Lotto-Gesellschaft führte wochenlange Untersuchungen durch und entschied schließlich: Nur die Person, deren Name auf dem Ticket steht, habe Anspruch auf den Preis.

Bitter für Michael: Hätte das Paar aus England den Gewinn teilen wollen, hätte man zuvor einen Vertrag aufsetzen müssen.