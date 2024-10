Papst empfängt Ukraine-Präsident Selenskyj

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj ist am Freitag von Papst Franziskus im Vatikan empfangen worden.

Das private Gespräch dauerte 35 Minuten, wie der Vatikan berichtete. Der Papst schenkte Selenskyj ein bronzenes Flachrelief einer Blume mit der Aufschrift "Frieden ist eine zerbrechliche Blume". Der ukrainische Präsident wiederum überreichte dem Papst ein Ölgemälde mit der Darstellung "Das Massaker von Butscha. Die Geschichte von Marichka".

Stabilen Frieden

Im Mittelpunkt des Gesprächs stand die Situation des Konflikts und der humanitären Lage in der Ukraine sowie Möglichkeiten, den Krieg zu beenden und zu einem gerechten und stabilen Frieden im Land zu gelangen, heißt es in der Pressemitteilung des Vatikans über die Audienz.

Selenskyj besuchte den Vatikan zum dritten Mal, nachdem er bereits am 8. Februar 2020 und am 13. Mai 2023 Gespräche mit dem Pontifex geführt hatte. Franziskus und der ukrainische Präsident trafen sich auch bei einem bilateralen Treffen am 14. Juni während eines G7-Gipfels in Borgo Egnazia im süditalienischen Apulien.

Angesichts von Selenskyjs Besuch wurden die Sicherheitsvorkehrungen rund um und im Vatikan verstärkt. Vor dem ukrainischen Präsidenten empfing der Papst den spanischen Premierminister Pedro Sanchez. Dieser überreichte dem Papst eine Schachtel mit Gedenkmünzen, die zum Todestag von Pablo Picasso geprägt wurden.

Gespräche in Rom

Nach Aufenthalten in London und Paris ist der ukrainische Präsident am Donnerstagabend zu Gesprächen in Rom eingetroffen. Italiens Ministerpräsidentin Giorgia Meloni empfing Selenskyj am Abend in der Villa Doria Pamphilj für ein Gespräch. Dabei vereinbarten die beiden, dass eine Friedenskonferenz für die Ukraine am 10. und 11. Juli 2025 in Rom stattfinden werde.

Im Rahmen seiner Tour durch europäische Hauptstädte wird Selenskyj am Freitag auch in Berlin erwartet. Dort sind Gespräche mit dem deutschen Bundeskanzler Olaf Scholz und Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier über die weitere Unterstützung der Ukraine vorgesehen.

In Paris mit Frankreichs Präsident Emmanuel Macron

Der Präsident der Ukraine war am Donnerstag in London mit dem britischen Regierungschef Keir Starmer und NATO-Generalsekretär Mark Rutte zusammengekommen. Später sprach er in Paris mit Frankreichs Präsident Emmanuel Macron, bevor er nach Rom weiterreiste.

Ursprünglich wollte Selenskyj an einem Gipfeltreffen zur Lage in der Ukraine am Samstag auf dem US-Luftwaffenstützpunkt Ramstein im deutschen Bundesland Rheinland-Pfalz teilnehmen. Dieses Treffen wurde allerdings verschoben, nachdem US-Präsident Joe Biden einen Staatsbesuch in Deutschland wegen des Hurrikans "Milton" abgesagt hatte.

Bei seiner Europa-Reise wirbt Selenskyj um weitere Unterstützung für den Kampf gegen die russischen Invasionstruppen. Die Ukraine hat angesichts der überlegenen russischen Luftwaffe wiederholt mehr Kampfjets und eine bessere Luftabwehr gefordert.