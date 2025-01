Papst will keine Nonnen mit "Essiggesicht"

Papst Franziskus wünscht sich für seine römisch-katholische Kirche keine Ordensschwestern mit "Essiggesicht".

Er habe in seinem Leben einige Schwestern mit diesem Merkmal getroffen - "und das ist nicht liebenswürdig, das ist nicht etwas, das hilft, Menschen anzuziehen", so Franziskus laut Kathpress bei einem Treffen mit Ordensfrauen am Samstag im Vatikan. "Essig ist schlecht und Schwestern mit Essiggesicht, lasst uns nicht darüber reden!"

Ihm würde hingegen der "freundliche und liebevolle Lebensstil" der Missionsschulschwestern der heiligen Katharina von Siena gefallen, so der Papst weiter. Die Audienz war für die Missionsschulschwestern, die Franziskus anlässlich ihres 100-jährigen Bestehens empfing. Er appellierte an sie, stets gut und freundlich zu reden und sich vor dem "sehr großen Feind" des Geschwätzes zu hüten. "Geschwätz tötet, Geschwätz vergiftet. Bitte, kein Geschwätz unter euch, nichts.", forderte der Papst. "Seid Boten der Freundlichkeit."