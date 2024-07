Paris im Schock: "Alles tun, um Le Pen zu verhindern"

Vor dem zweiten Frankreich–Wahl–Durchgang am 7. Juli bildet sich republikanische Front gegen Le Pen. Extreme Rechte warnt vor "Machtübernahme der extremen Linken"

„Wir müssen alles tun, um das Schlimmste zu verhindern“, sagen Emmanuel Macron, Gabriel Attal, die Parteichefs von Roten, Grünen und teilweise von den Bürgerlichen.

Republikanische Front, um extreme Rechte zu verhindern

Das „Schlimmste“ wäre für sie, dass die extreme Rechte von Marine Le Pen – im ersten Wahlgang der französischen Parlamentswahlen am Sonntag schafften diese erstmals in der Geschichte des Nachkriegsfrankreich Platz 1 – wenn der Rassemblement national im zweiten Durchgang die absolute Mehrheit schaffen und dann den Premier stellen würde. Macrons Neuwahl–Poker ist freilich für ihn als Debakel ausgegangen. Seine Partei ist nur Dritte geworden.

Video zum Thema: Frankreich-Wahl: Deutlicher Wahlsieg der Rechten

Le Pen Partei schürt Panik vor extremer Linken

„Ich biete Jean–Luc Mélenchon ein Duell vor der Wahl statt. Die extreme Linke an der Macht wäre eine Gefahr für Frankreich“, versuchte Le Pens Kronprinz, Jodan Barella den Spieß umzudrehen.

Mélenchon ist der Parteichef der extrem Linken France insoumiste, die im neuen Linksbündnis – mit Roten, Grünen, Kommunisten und LFI – die meisten Kandidaten in der Stichwahl stellt und viele Bürgerliche ebenso erschreckt wie die extreme Rechte.

Im zweiten Wahlgang könnte Le Pen Absolute schaffen

Genau das gefährdet die republikanische Front gegen Le Pen. Aber: Sowohl die Zentristen von Macron wie auch das Linksbündnis versuchen den Kraftakt. In über 300 Wahlkreisen finden am 7, Juli aufgrund des Mehrheitswahlrechtes – in Frankreich kommt man mit 12,5 Prozent auch als Dritter in die Stichwahl – würden drei Kandidaten antreten.

Die Macronisten haben bereits erklärt, dass der Großteil ihrer Kandidaten, die auf Platz 3 liegen ihre Kandidaten zurückziehen, um Le Pen zu verhindern. Selbiges hat das Linksbündnis angekündigt. Die Repubulicains – sie haben 10 Prozent erhalten und könnten Zünglein der Waage werden – ringen noch mit sich und lehnen derzeit Le Pen und Mélenchon ab.

Bei Versammlung gegen Le Pen fließen Tränen

In Paris versammelten sich auf der Place de la République tausende Menschen, um Sonntag und Montag gegen die extreme Rechte zu demonstrieren. Viele von ihnen sagten mit Tränen in den Augen „10 Millionen Franzosen haben die Nachfolger von Vichy (Kollaborationsregierung) gewählt“, während Le Pen–Wähler feierten. Die Polizei rüstet sich für die Tage bis zur historischen Wahl für Ausschreitungen. Während die Hauptstadt wie im Schock wirkt. Isabelle Daniel, Paris