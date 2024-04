Parma-Schinken-Alarm! Italien tötet 1 Mio. Schweine

In Italien herrscht jetzt Parma-Schinken-Alarm! Wie lange ist die Delikatesse noch zu haben?

Rom. Jetzt beginnt das große Zittern der Feinschmecker. Ist der Parma-Schinken in Gefahr?

In Italien muss jetzt sogar das Heer ausrücken um den Parma-Schinken zu retten. Der Grund: die Schweinepest geht um in Italien und versetzt die Genießer in Angst und Schrecken.

Eine Million Wildschweine will Italien - auch mit Hilfe des Heeres - in den nächsten drei bis fünf Jahren töten und damit die Population um 60 bis 80 Prozent reduzieren.

Das Landwirtschaftsministerium versucht, die Afrikanische Schweinepest einzudämmen, die u.a. die Produktion des Prosciutto di Parma gefährdet.

Zuletzt hatte Kanada die Einfuhr von Parmaschinken aus Furcht vor der in Italien grassierenden Tierseuche gestoppt.