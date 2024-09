Passagier stirbt vor den Augen der Fluggäste

Laut britischen Medien ist ein Mann während eines Fluges von Burgas (Bulgarien) nach Liverpool im Flugzeug zusammengebrochen. Das Flugzeug wurde rasch nach Köln umgeleitet. Für den Passagier kam jede Hilfe zu spät.

Wie jetzt bekannt wurde, ist vergangenen Montag ein Mann bei einem Flug von Bulgarien nach Liverpool vor den Augen entsetzter Passagiere gestorben. Die "Jet2"-Maschine musste in Köln notlanden, nachdem der Passagier zusammengebrochen war, wie britische Medien berichten. Trotz der Wiederbelebungsversuche an Bord verstarb der Mann jedoch.

Der Weiterflug nach Großbritannien wurde auf später am Abend verschoben. Ein Sprecher von "Jet2" sagt laut "The Sun": "Wir können bestätigen, dass der Flug LS3214 von Burgas nach Liverpool John Lennon am Montag, den 16. September, nach Köln umgeleitet wurde, da ein Kunde medizinische Hilfe benötigte."

"Bedauerlicherweise können wir bestätigen, dass der Kunde leider verstorben ist", so der Sprecher weiter. "Wir möchten der Familie und den Freunden des Kunden in dieser schweren Zeit unser tief empfundenes Beileid aussprechen."