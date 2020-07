Polen: Amtsinhaber Duda gewinnt Präsidentenwahl knapp

Der konservative Amtsinhaber Andrzej Duda gewann die Präsidentschaftswahl in Polen gegen seinen liberalkonservativen Herausforderer Rafal Trzaskowski. Wie die Wahlkommission am Montag mitteilte, kam Duda nach Auszählung von mehr als 99 Prozent der Stimmen bei der Stichwahl am Sonntag auf 51,2 Prozent, auf Trzaskowski entfielen demnach 48,8 Prozent.

Ein Wahlsieg Dudas dürfte die Vormachtstellung der nationalkonservativen Regierungspartei Recht und Gerechtigkeit (PiS) weiter festigen.