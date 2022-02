Polen: Baustellenkran wegen Sturm umgekippt-Zwei Tote

Kran war nicht in Betrieb - Zwei weitere Bauarbeiter verletzt.

In Polen ist bei starkem Wind ein Kran auf einer Baustelle umgekippt und hat vier Bauarbeiter verletzt. Zwei der Männer seien später im Krankenhaus ihren Verletzungen erlegen, wie die Polizei in Krakau am Donnerstag mitteilte. Einer von ihnen habe zum Zeitpunkt des Unglücks auf dem Dach eines Neubaus in Krakau gearbeitet, der andere am Boden. Ersten Erkenntnissen zufolge war der 30 Meter hohe Kran von einer Windböe erfasst worden und auf ein fünfstöckiges Gebäude gestürzt.

Der Kran war nicht in Betrieb, die Führerkabine unbesetzt. Die genaue Unglücksursache steht aber noch nicht fest. Die Gebietsverwaltung wies nach dem Unglück die Bauaufsicht an, alle Kräne in der Region zu überprüfen.

Ähnlich wie andere Länder Europas ist auch Polen von schweren Orkanböen betroffen. Die Feuerwehr fuhr landesweit bis zum Mittag mehr als 6.200 Einsätze.