Polizei rettet 220 Hunde vor dem Schlachter

Die Hunde waren gefesselt und geknebelt im Lastwagen.

Jakarta. In Indonesien hat die Polizei einen Lastwagen mit mehr als 220 für das Schlachthaus bestimmten Hunden abgefangen. Die Hunde wurden demnach mit gefesselten Beinen und verbundenen Schnauzen auf der Ladefläche gefunden, als das Fahrzeug am späten Samstagabend in der Stadt Semarang auf der Insel Java angehalten wurde.

Die Behörden nahmen fünf Mitglieder der Lkw-Besatzung fest, die nach einer Tierschutzverordnung angeklagt werden und mit bis zu fünf Jahren Haft rechnen müssen.

In Indonesien ist zwar der Verkauf von Hunde- und Katzenfleisch noch erlaubt, einige Städte wie Semarang haben aber in den vergangenen Jahren lokale Verbote aufgesetzt.