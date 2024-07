Polizeigewalt: Schock-Video sorgt im Netz für Entsetzen

Am Dienstag wurde ein Video veröffentlicht, das schnell viral ging und die Polizei zwang, den beteiligten Beamten zu suspendieren.

Manchester, England. Das Video zeigt, wie ein Polizist einem am Boden liegenden Mann mit voller Wucht gegen den Kopf tritt. Zuerst schlägt er ihm seine Stiefel ins Gesicht, bevor er nochmals auf den Kopf des Mannes stampft. Neben dem Opfer kniet eine Frau mit Kopftuch, die offenbar die Mutter des Mannes ist.

SHOCK WARNING: Caught on camera, what is being described as police brutality, a UK policeman kicks and stomps on the head of a Muslim man while he lays face down on the floor.



The incident allegedly occurred at Manchester airport.



It is unclear why the man was originally… pic.twitter.com/oawce9Za5r