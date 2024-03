Pool-Drama: Mädchen (8) in Röhre gezogen - tot

In einem Hotel-Pool in den USA kam es zu einer fürchterlichen Tragödie.

Die achtjährige Aliyah machte mit ihrer Familie Urlaub in einem Hotel in Houston im US-Bundesstaat Texas. Das Mädchen spielt und badet in der in der Poolanlage, als sie plötzlich wie vom Erdboden verschluckt ist.

Ihre Eltern schlagen Alarm und verständigen die Polizei. Es kommt zu einem riesigen Rettungseinsatz mit zahlreichen Freiwilligen, bei dem die Beamten dann auf den Überwachungskameras fündig werden. Aliyah ist in einem Pool abgetaucht und nicht wieder hochgekommen.

Aliyah hatte keine Chance

Sofort wird das Wasser aus dem Pool gelassen und alles untersucht. Mit einer Kamera, die an einer Stange befestigt ist, werden auch die Rohre abgesucht. Dabei kommt es dann zum Horror-Fund. Das Mädchen wurde in das 30 Zentimeter dicke Rohr gezogen und hatte keine Chance.

© X

Erst nach 13 Stunden konnte die Feuerwehr die Leiche der Achtjährigen bergen. Offenbar wurde das Rohr der Pumpe falsch angeschlossen – statt Wasser in den Pool zu pumpen wurde es angesaugt. Die Polizei hat nun weitere Ermittlungen aufgenommen.