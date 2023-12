Pornhub-Jahresrückblick: Das war die meistgesuchte Kategorie

Pornhub hat seinen Jahresrückblick veröffentlicht. Das Porno-Portal verrät mit der Statistik die Vorlieben seiner Nutzer.

Die Website Pornhub veröffentlichte nun zum zehnten Mal in Folge einen Jahresrückblick. Darin gibt das Porno-Portal Einblicke in das User-Verhalten: Welche Suchbegriffe wurden am häufigsten eingegeben? Welche Kategorien waren am beliebtesten? Welche Porno-Stars wurden am öftesten gesucht?

Die meistgesuchte Kategorie

Bereits das dritte Jahr in Folge ist die meistgesuchte Kategorie auf Pornhub "Hentai" (pornografische Manga- und Anime-Filme). Pornhub-Experten gehen davon aus, dass vor allem Videospiele wie "Zelda: Tears of the Kingdom", "Overwatch" und "Fortnite" mit der Beliebtheit von Hentai zu tun haben könnten. Außerdem dürfte unter anderem der weltweite Hype um Anime offenbar die Suchanfragen nach Hentai befeuern. Der Suchbegriff "Hentai" ist allerdings viel beliebter als die Kategorie dazu – diese landete 2023 auf Platz neun.

Auf Platz zwei der häufigsten Suchbegriffe fand sich dieses Jahr "Milf" gefolgt von "Lesbian".

© Pornhub ×

Die meistgesehene Kategorie

Wie im Vorjahr war auch 2023 "Lesbian" die meistgesehene Kategorie – darauf folgen "Japanese" und "Ebony" auf den Plätzen zwei und drei. Die Popularität einzelner Kategorien hat unter anderem auch mit aktuellen Ereignissen und Trendthemen zu tun.

© Pornhub

Die beliebtesten Porno-Stars

Bereits 2022 war Abella Danger auf Platz eins der beliebtesten Porno-Stars – heuer wurden ihre Videos mehr als 1,8 Milliarden Mal angesehen. Angela White belegte den zweiten Platz. Die drittbeliebteste Darstellerin 2023 war Eva Elfie – sie konnte sich im Vergleich zum Vorjahr um einen Platz steigern.

© Pornhub

Laut Pornhub-Statistik betrug die durchschnittliche Aufenthaltsdauer auf dem Porno-Portal 10 Minuten und 9 Sekunden. Das ist ein Plus von 15 Sekunden gegenüber 2022. Die meiste Zeit widmeten die Pornhub-Usern den Kategorien "Small Tits" (15,46 min), "Brunette" (15,34 min) und "Double Penetration" (15,3 min). Mehr als ein Drittel (36 Prozent) der Pornhub-User sind Frauen. Die beliebtesten Kategorien der Frauen waren "Lesbian", "Japanese" und "Threesome".