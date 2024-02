Putin fürchtet sich vor totem Nawalny

Am 16. Februar ist der Putin-Kritiker in einer russischen Strafkolonie gestorben. Erst einige Tage später haben die Behörden seinen Leichnam der Familie übergeben. Nawalnys Unterstützer wollen ihn jetzt in der russischen Hauptstadt Moskau beerdigen. Die Sprecherin von Nawalnys-Team, Kira Jarmysch, schreibt auf "X" (Twitter): „Wir suchen einen Saal für eine öffentliche Verabschiedung von Alexej. Zeitpunkt: Ende dieser Arbeitswoche. Wenn Sie einen geeigneten Ort haben, kontaktieren Sie uns bitte“

Since yesterday we have been looking for a place where we can organize a farewell event for Alexey. We have called most of the private and public funeral agencies, commercial venues and funeral halls.



Some of them say the place is fully booked. Some refuse when we mention the…