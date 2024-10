Putin soll bereits 600.000 Soldaten verloren haben

Massive Verluste.

Der Angriffskrieg in der Ukraine wird für Kreml-Diktator Waldimir Putin immer mehr zum Desaster.

Mittlerweile schon mehr als zwei Jahre zieht sich der Krieg. Ein Ende ist bis dato nicht absehbar. Das grausame Sterben in der Ukraine geht weiter. Wie jetzt NATO-Chef Mark Rutte mitteilte, hat Putin bereits eine unglaubliche Anzahl an Soldaten verloren.

Putins Krieg

„Mehr als 600.000 russische Soldaten wurden in Putins Krieg getötet oder verwundet, und er ist nicht in der Lage, seinen Angriff auf die Ukraine ohne ausländische Unterstützung aufrechtzuerhalten“, sagte Generalsekretär Mark Rutte in Brüssel nach Beratungen mit südkoreanischen Militärs und Geheimdienstvertretern. Dass Putin jetzt Hilfe von ausländischen Streitkräften erhält, bestätigte Rutte.

Zusammenarbeit zwischen Russland und Nordkorea

Es geht um den Einsatz von nordkoreanischen Truppen in der Ukraine, der massiv ausgeweitet werden soll. „Die sich vertiefende militärische Zusammenarbeit zwischen Russland und Nordkorea ist eine Bedrohung sowohl für die indopazifische als auch für die euro-atlantische Sicherheit“, sagt Rutte. Die NATO beobachte die Situation genau.