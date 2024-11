Machthaber: Bürger erwarten vom Innenministerium "mehr Engagement und neue Ergebnisse".

Der russische Machthaber Wladimir Putin hat sein Innenministerium angewiesen, die Anstrengungen zur Bekämpfung des Extremismus im Land zu verstärken.

"Heute erwarten die russischen Bürger von Ihnen mehr Engagement und neue Ergebnisse in allen Schlüsselbereichen Ihrer Arbeit", teilte Putin am Samstag in einer Botschaft an die Mitarbeiter des Innenministeriums mit.

"Mehr Arbeit und proaktives Verhalten sind auch bei der Bekämpfung des Extremismus notwendig. Dieser bedroht unsere Souveränität, die verfassungsmäßige Ordnung und die Sicherheit der Menschen in jeder Form und Gestalt", so der Kreml-Chef.