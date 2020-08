Putins Geheimdienst versteckt Wirecard-Chef in Moskau!

Der 40-jährige Ex-Wirecard-Manager Jan Marsalek wird wegen milliardenhohen Betrugs gesucht - seit zwei Monaten befindet er sich auf der Flucht.

Moskau. Nach dem Bilanzskandal bei Wirecard wird der Ex-Manager Jan Marsalek internationale gejagt. Seit zwei Monaten befindet sich Marsalek nun schon auf der Flucht. Laut Berichten des "Handelsblatt" soll sich der 40-Jährige auf einem Anwesen in Moskau aufhalten.

Von Klagenfurt aus flog Marsalek zunächst nach Tallinn (Estland).Weiter ging es per Privatjet in die weißrussische Hauptstadt MInsk, und von dort aus nach Moskau. Der russische Geheimdienst soll dem Ex-Wirecard-Manager dabei behilflich gewesen sein. In Moskau soll Marsalek nun unter Kontrolle des russischen Auslandsgeheimdienstes SWR stehen.

Laut neuesten Erkenntnissen soll der SWR sogar darauf bestanden haben, den Ex-Wirecard-Chef von Weißrussland nach Moskau zu holen, da es für ihn "sicherer als dort" seie. Desweiteren wurde dem 40-Jährigen eine Zusage gemacht, dass er nicht ausgeliefert wird.

Wirecard-Untersuchungsausschuss zeichnet sich immer mehr ab

Im milliardenschweren Wirecard-Bilanzskandal zeichnet sich ein Untersuchungsausschuss im deutschen Bundestag ab. "Es kann nicht mehr darum gehen, ob wir einen Untersuchungsausschuss brauchen, sondern nur noch darum, was genau dieser untersuchen soll", sagte der FDP-Finanzpolitiker Florian Toncar der Nachrichtenagentur Reuters.