Putins Spionage-Wal tot in Hafenbecken gefunden

Spionage-Wal "Hvaldimir" ist tot. Er wurde nur 15 Jahre alt.

Man fand ihn in einem Hafenbecken im Südwesten Norwegens. Vor Stavanger trieb sein lebloser Körper. „Der Wal wurde im Hafenbecken von Risavika gefunden. Ich kann bestätigen, dass er tot ist“, sagte Fredrik Skarbøvik, der Hafen-Koordinator der Stadt, zur norwegischen Tageszeitung „Verdens Gang“.

Hello to Hvaldimir’s loyal human supporters! We hope you’re having a fantastic summer. Hvaldi although lonely, seems to enjoying his summer, too. He’s been active, swimming long distances across the fjord system where he’s been staying.



Video taken July 20, 2024 pic.twitter.com/7R7cmBhT9C