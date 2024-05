Rache-Attacke auf Google nach Restaurant-Streit: Brite verhaftet

Ein 21-jähriger Brite muss sich in Thailand nach einem Streit mit einem Restaurantbesitzer vor Gericht verantworten. Er soll dessen Geschäft auf Google systematisch mit negativen Bewertungen in den Dreck gezogen haben.

Der Mann, dessen Identität nicht veröffentlicht wurde, geriet laut Medienberichten Mitte 2022 mit dem Restaurantbesitzer in Phuket aneinander. Nach dem Streit nutzte er offenbar seinen Einfluss, um Freunde und Bekannte zu mobilisieren, das Restaurant auf Google mit schlechten Bewertungen zu bombardieren. Mit Erfolg: In kurzer Zeit sank die Bewertung des Restaurants von 4,9 auf 3,1 Sterne ab.

Anzeige erstattet

Der Restaurantbesitzer sah sich dadurch in seiner Existenz bedroht und erstattete Anzeige.

Die thailändischen Behörden nahmen den Fall ernst und verhafteten den Briten. Ihm wird Verleumdung vorgeworfen, was in Thailand mit bis zu zwei Jahren Gefängnis bestraft werden kann. Der Verdächtige bestreitet bisher alle Vorwürfe Der genaue Ablauf und die Hintergründe des Falls sind noch Gegenstand der laufenden Ermittlungen.