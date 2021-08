Radiomoderatorin stirbt nach Corona-Impfung

Pathologe bestätigt: Lisa Shaw starb an einem Blutgerinnsel im Hirn nach einer AstraZeneca-Impfung.

Newcastle. Jetzt ist es bestätigt: Wie BBC heute bekanntgab, starb ihre 44-jährige Radiomoderatorin Lisa Shaw an den Folgen einer AstraZeneca-Impfung – das habe ein Pathologe jetzt festgestellt. Shaw, die im Mai gestorben ist, klagte nach einer Woche der ersten Impfdosis über Kopfschmerzen, berichtet BBC weiter. Karen Dilks, Gerichtsmedizinerin in Newcastle, führte die Obduktion durch und erklärt, dass Blutgerinnsel zum Tod führten. In der Untersuchung wird bekräftigt, dass die mit AstraZeneca verbundene Hirnvenen-Thrombose, die zum Tod führte, sehr selten vorkomme.

Dilks sagt, dass der Tod Shaws auf eine sehr seltene "durch Impfung induzierte thrombotische Thrombozytopenie" zurückzuführen sei – eine Erkrankung, die zu Schwellungen und Blutungen des Gehirns führt.

"Pochender und stechender Schmerz" im Kopf

Shaw erhielt ihre Impfung am 29. April und wurde am 13. Mai wegen anhaltender starker Kopfschmerzen ins Universitäts-Krankenhaus von North Durham gebracht. Nachdem sich ihre gesundheitliche Lage nicht verbesserte und sie weiterhin "pochenden und stechenden Schmerz" im Kopf und hinter ihren Augen spürte, wurde sie in die Spezialklink Newcastle's Royal Victoria Infirmary (RVI) verlegt. Trotz der Behandlung auf der Intensivstation starb sie am 21. Mai.

Sie hinterlässt einen Ehemann und zwei Söhne, wie die britische Zeitung "The Sun" berichtet. Die Angehörigen der Verstorbenen haben ein bewegendes Statement abgegeben, aus dem Auszüge von der BBC veröffentlicht wurden.